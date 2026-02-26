«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland

В Петербурге за восемь месяцев создали завод по выпуску авто марки Jeland

Холдинг «АГР» и его технологический партнер Defetoo вдохнули жизнь в опустевшие цеха в Шушарах. У этой площадки непростая судьба: когда-то здесь выпускали автомобили General Motors, затем завод отошел Hyundai, который планировал собирать Tucson и Sportage, но после 2022 года остановил работу и продал активы структурам «АГР».

Купленные в прошлом году корпуса представляли собой бетонные коробки без единого станка и проводки, однако уже этим летом конвейер заработает.

Масштабное переоснащение площадки шло рекордными темпами: на стройку прибыло 600 контейнеров с тяжелым оборудованием, и всего за восемь месяцев завод полностью преобразился. Здесь смонтировали автоматизированные линии, проложили новые инженерные сети, отремонтировали дороги и даже построили собственный тест-трек для испытаний готовых машин.

Теперь на предприятии, рассчитанном на выпуск 100 тысяч автомобилей в год, начнут собирать кроссоверы молодого российского бренда Jeland.

Jeland – это русскоязычная «переверстка» суббренда Chery – Jaecoo, с дизайном в духе премиальных внедорожников.

Какие именно модели войдут в линейку Jeland, в компании официально не комментируют. Однако отраслевые эксперты предполагают, что основой для новинок послужат хорошо известные российским водителям кроссоверы Jaecoo, адаптированные под локальные стандарты.

Запуск завода знаменует собой не просто перезапуск старых мощностей, а создание современной технологической базы для новой главы отечественного автопрома.

