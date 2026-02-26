#
В Петербурге за восемь месяцев создали завод по выпуску авто марки Jeland

В Петербурге за восемь месяцев создали завод по выпуску авто марки Jeland

Холдинг «АГР» и его технологический партнер Defetoo вдохнули жизнь в опустевшие цеха в Шушарах. У этой площадки непростая судьба: когда-то здесь выпускали автомобили General Motors, затем завод отошел Hyundai, который планировал собирать Tucson и Sportage, но после 2022 года остановил работу и продал активы структурам «АГР».

«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland

Теперь на предприятии, рассчитанном на выпуск 100 тысяч автомобилей в год, начнут собирать кроссоверы молодого российского бренда Jeland.

Jeland – это русскоязычная «переверстка» суббренда Chery – Jaecoo, с дизайном в духе премиальных внедорожников.

Какие именно модели войдут в линейку Jeland, в компании официально не комментируют. Однако отраслевые эксперты предполагают, что основой для новинок послужат хорошо известные российским водителям кроссоверы Jaecoo, адаптированные под локальные стандарты.

Запуск завода знаменует собой не просто перезапуск старых мощностей, а создание современной технологической базы для новой главы отечественного автопрома.

«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland — фото 1608181
«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland — фото 1608180
«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland — фото 1608182
«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland — фото 1608183

Источник:  АГР
Фото:АГР
26.02.2026 
Фото:АГР
