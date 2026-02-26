#
Курс на оптимизм: АВТОВАЗ дал прогноз по продажам новых машин

АВТОВАЗ прогнозирует продажи новых легковых авто в 2026 году на уровне 1,3 млн

АВТОВАЗ все же рассчитывает, что российский рынок новых легковых машин в 2026 году выйдет на уровень прошлого, 2025 года.

Правда, оптимизм этот довольно осторожный и касается в основном второй половины года. Об этом на форуме ForAuto2026 рассказал вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

По его словам, первые шесть месяцев будут сложными, что полностью соответствует более ранним ожиданиям.

«Я все-таки верю, что второе полугодие будет лучше, чем первое, – отметил Костромин. – Дай бог, рынок восстановится и будет по итогу даже чуть лучше, чем в прошлом году».

Вообще, изначально он прогнозировал гораздо более высокий результат – около полутора миллионов штук, но после анализа данных января скорректировал оценку.

Динамика рынка новых автомобилей

Напомним, по официальным данным Минпромторга, в 2025 году в России было продано 1,317 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 15% меньше, чем годом ранее. Независимые эксперты из агентства «Автостат» оценивали итоговый объем примерно так же – в 1,3 миллиона машин. Получается, надежды АВТОВАЗа на 2026 год связаны не с ростом, а скорее с остановкой падения.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
26.02.2026 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
