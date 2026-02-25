Балансировка на АВТОВАЗе: автоматика проверяет колесо дважды

АВТОВАЗ ввел в эксплуатацию автоматизированную линию сборки и балансировки колес

Тольяттинский автогигант запустил в работу полностью автоматизированную линию по сборке колес, которая уже сегодня обеспечивает ими серийные автомобили Lada Vesta и Lada Iskra.

В будущем именно это оборудование будет готовить «обувку» для нового кроссовера Lada Azimut, который впервые в истории марки получит 18-дюймовые колеса.

Особенность новой линии – машинное зрение. Умные камеры сканируют каждое колесо, и если диск не подходит к шине по размеру, конвейер останавливается автоматически. Чтобы исключить риск повреждения резины, специальный автомат наносит смазку, а накачка происходит методом так называемого взрыва с помощью пневматического колокола. Это не только ускоряет процесс, но и гарантирует идеальную посадку покрышки.

Особый акцент инженеры сделали на балансировке: электроника проверяет колесо дважды – до того, как грузики встанут на место, и после. Если итоговые показатели не устраивают систему, бракованное изделие само покидает поток, не дожидаясь вмешательства человека. Благодаря роботам пятого поколения новый комплекс работает как часы: собранное колесо выходит с линии каждые 12 секунд, что в полтора раза быстрее, чем раньше.

Потенциально линия способна работать даже 22-дюймовыми колесами, но пока завод сосредоточится на актуальных размерах от 15 до 17 дюймов. Тестовая партия 18-дюймовых колес для Azimut уже собрана и проходит испытания на опытных образцах.

