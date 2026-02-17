#
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре

Власти обсуждают идею распространения требований локализации такси на каршеринг

Крупнейший российский автопроизводитель выразил готовность к активному сотрудничеству с операторами краткосрочной аренды автомобилей.

Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Глава компании АВТОВАЗ Максим Соколов в ходе Недели российского бизнеса подчеркнул, что предприятие открыто для любых форматов взаимодействия с оптовыми покупателями.

В то же время Максим Соколов сообщил, что на парламентских площадках активно обсуждается инициатива по ужесточению требований к каршерингу. По его словам, законодатели предлагают распространить нормы по локализации машин, которые сейчас действуют для такси, и на операторов краткосрочной аренды. Он пояснил, что это коснется тех сфер бизнеса, которые напрямую связаны с госрегулированием.

«Депутаты, сенаторы выступают с идеей разработки и распространения требований локализации, в том числе и на те области бизнеса, которые так или иначе соприкасаются с государственным регулированием. К этому относятся не только такси, но и каршеринг», - сказал Максим Соколов.

Эксперты предположили, какие авто войдут в список разрешенных для такси

Как ранее отмечал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, соответствующий законопроект уже рассматривается в правительстве. Ожидается, что реальные контуры документа могут стать известны уже в 2026 году.

Алексеева Елена
17.02.2026 
