В РФ зарегистрировано 47,45 млн легковых авто: какие марки выбирают россияне

«Автостат»: 70% парка легковых машин в РФ приходится на 10 марок

Согласно свежим данным агентства «Автостат», на начало 2026 года на российских дорогах числилось почти 47,5 млн легковых автомобилей. Отечественные Lada по-прежнему удерживают первое место, занимая больше четверти автопарка (примерно 12,17 млн машин).

Среди иностранных производителей уверенно лидирует Toyota с 4,49 млн зарегистрированных авто, что дает ей 9,5% рынка. Следом идут корейские бренды: Kia (2,75 млн) и Hyundai (2,70 млн) демонстрируют практически одинаковые результаты. Nissan и Renault тоже идут почти нога в ногу, имея в активе 2,26 и 2,25 млн машин соответственно.

В первую десятку также вошли Volkswagen (1,83 млн), Chevrolet (1,69 млн), Ford (1,32 млн) и Mitsubishi (1,27 млн). Вместе эти десять марок контролируют 69% всего российского парка легковушек. Кстати, за черту в миллион экземпляров перешагнула и Skoda, у которой набралось около 1,1 млн автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»