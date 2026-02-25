Прошла премьера нового кроссовера Toyota за 1,5 млн рублей: подробности

GAC Toyota представила в Китае новый кроссовер Wildlander Air

На китайском рынке дебютировал Toyota Wildlander Air – свежая модель, созданная совместным предприятием GAC Toyota.

По сути, это среднеразмерный паркетник, который обойдется местным покупателям минимум в 137 800 юаней, что сейчас эквивалентно примерно полутора миллионам рублей. Продажи стартуют только в Поднебесной, причем машина будет предлагаться с разными типами силовых агрегатов.

Технические характеристики Wildlander Air

Габариты новинки вполне типичны для своего класса: длина составляет 4,6 метра, ширина – 1,855 метра, а высота – 1,68 метра. Колесная база при этом равна 2690 миллиметрам. Что касается двигателей, то выбор лежит между традиционным 2,0-литровым бензиновым мотором и двумя гибридными вариантами – на базе 2,0- или 2,5-литрового ДВС. Даже в базовой комплектации кроссовер получил современную систему помощи водителю TSS 4.0, полностью светодиодную оптику и подвески: спереди типа McPherson, а сзади – двухрычажную.

Toyota Wildlander Air

Оснащение салона и особенности

Внутри автомобиля водителя встречает цифровая приборная панель и огромный 14-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. Кстати, для зарядки смартфонов предусмотрена беспроводная панель мощностью 50 Вт, а общую атмосферу помогает создавать многоцветная подсветка. Правда, есть и более технологичная фишка – цифровой ключ, который упрощает доступ в салон.

Toyota Wildlander Air

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.