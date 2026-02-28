Toyota «прокачала» рамный внедорожник Fortuner и готовит к дебюту

Toyota Fortuner сохранит рамную конструкцию и получит обновления в стиле Hilux

Вслед за обновленным пикапом Hilux японский автогигант взялся за его «брата» – неубиваемый внедорожник Fortuner.

На дорогах Таиланда уже заметили закамуфлированный прототип Известно, что автомобиль сохранит верность проверенной рамной конструкции, но получит внешность в стиле нового Hilux: агрессивный передний бампер, узкую светодиодную оптику и массивную решетку радиатора. Корма тоже преобразится – теперь там красуются фонари во всю ширину двери.

От Hilux и «старшего» Land Cruiser Prado новинке должны достаться два огромных 12,3-дюймовых экрана на передней панели и современные системы безопасности. Под капотом, скорее всего, останется проверенный 2,8-литровый турбодизель, ставший «мягким» гибридом.

Toyota Fortuner

Ожидается, что внедорожник получит усиленную версию рамной конструкции IMV, а перенастроенная подвеска должна сделать его комфортнее на асфальте, не лишая при этом фирменной живучести на бездорожье. Покупателям по-прежнему предложат версии как с задним, так и с полным приводом, однако полностью электрической модификации, в отличие от Hilux, ждать не стоит: аудитория Fortuner ценит способность уехать далеко без розетки.

До салонов дилеров обновленный семиместный «проходимец» доберется к концу года, чтобы вновь доказывать, что настоящая надежность не терпит революций, только эволюцию.

Toyota Fortuner

