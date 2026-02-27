#
Возрожденная марка Волга создает собственную сеть дилеров

Глава Volga Фадеева привела подробности о создании дилерской сети

Автомобили возрожденного бренда Volga поступят к покупателям через совершенно новую, собственную дилерскую сеть.

Об этом рассказала руководитель АО «Производство легковых автомобилей» и марки Volga Татьяна Фадеева. По ее словам, партнеры-дилеры – это ключевое звено, ведь именно они работают напрямую с клиентами и обеспечивают им необходимую поддержку.

Точное количество дилерских центров пока не утверждено, но при выходе завода на полную мощность их число может составить около 150. Правда, сначала компания сосредоточится исключительно на российском рынке, хотя в будущем не исключает и экспансии за рубеж.

Кстати, все машины будут поставляться с полноценной заводской гарантией – в Volga уверены в надежности своего продукта и готовы предложить выгодные условия.

Ранее Фадеева уже подтверждала, что модели возрожденной марки планируют использовать в таксопарках.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
27.02.2026 
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
