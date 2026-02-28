Стоит ли подождать с покупкой подержанного автомобиля?
Российский авторынок в последние годы трудно назвать стабильным.
Автомобили дорожают и плавно становятся роскошью для обычного россиянина. В сторону автосалонов многим можно уже не смотреть, но и рынок вторичных автомобилей неуклонно подтягивается к рынку новых.
На фоне снижающейся ставки ЦБ люди ждут снижения цен на автомобили и откладывают покупку даже при наличии возможности, однако правильно ли это? ЭкспертАндрей Гришаков проанализировал авторынок и заключил, стоит ли ждать снижения цен на автомобили с пробегом.
Комментарий эксперта
Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:
– В 2025 году стоимости различных сегментов автомобилей росли в разных пропорциях. На динамику изменений стоимости оказывали влияние различные факторы: экономические, нарастание дефицита предложения в бюджетном сегменте и изменения в законодательстве начисления ставок утилизационного сбора.
В 2026 году первые месяцы не показывают сильный рост из-за снижения покупательской активности, но к середине года планируется восстановление спроса и средние стоимости сегментов продолжат рост.
Откладывать покупку авто из-за увеличения стоимости точно не стоит по причине возможных дальнейших изменений в правилах начисления утилизационного сбора и снижении ключевой ставки Центрального банка в совокупности с ожидаемым ослаблением национальной валюты.
