АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Эти машины сильнее всего подешевели с начала года: список из 10 моделей

Эксперт Шкурыгин перечислил самые подешевевшие автомобили с пробегом в январе

Самые заметные падения цен на вторичном рынке автомобилей в первом месяце 2026 года зафиксировали у трёх моделей. Речь идёт о минивэне Mercedes-Benz V-Class и двух компактных кроссоверах – Chery Tiggo 4 и Exeed LX. Такие данные эксперт Даниил Шкурыгин.

Редчайший Запорожец: что возили на этом чуде автодизайна?

Стоимость Mercedes-Benz V-Class в среднем просела на 20,2%, и теперь за него просят около 8,9 млн рублей. Chery Tiggo 4 подешевел почти так же сильно, на 19,9%, опустившись до отметки в 1,2 млн рублей. Цена на премиальный Exeed LX снизилась на 19,4% до 1,8 млн рублей.

В общем-то, список из десяти моделей, которые больше других потеряли в стоимости, выглядит довольно пёстро. Помимо лидеров, в него вошли Haval Jolion (минус 17,8%), флагманский седан Mercedes-Benz S-Class (минус 15,9%), внедорожник Range Rover (минус 15%), кроссовер Exeed TXL (минус 14,6%), Cadillac Escalade (минус 14,3%), а также популярная Kia Rio и Geely Coolray, подешевевшие на 14,1% и 14% соответственно.

Весь прошлый год на рынке б/у машин чётко прослеживалась тенденция к удешевлению. Эксперт связывает это с простой экономикой: частные продавцы резко увеличили объёмы предложения, а спрос при этом оставался довольно сдержанным. Но январь, судя по всему, эту тенденцию переломил.

Источник:  ТАСС
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Производители
01.03.2026 
