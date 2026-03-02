Названы лучшие бюджетные китайские автомобили

Эксперт Ковалев перечислил лучшие китайские кроссоверы до 3 млн рублей

Китайские автомобили на российском рынке представлены сейчас в огромном разнообразии, так что подобрать что-то под свой бюджет и запросы – задача вполне решаемая.

Автомобильный эксперт Александр Ковалев выделил две конкретные модели из Поднебесной, чья цена не превышает трех миллионов рублей, назвав их наиболее продуманными покупками.

В качестве одного из самых надежных и в будущем легко продаваемых вариантов специалист видит Haval Jolion. Эта модель, по его словам, отлично приспособлена для наших условий. С запчастями проблем не возникает, да и с расчетом транспортного налога все продумано. Салон оставляет достаточно места, а в топовых комплектациях машина предлагает полный привод и богатое оснащение, куда входит и целый набор электронных помощников для водителя.

Haval Jolion

Тем, кому нужен автомобиль побольше, Ковалев советует обратить внимание на Chery Tiggo 8 Pro Max. Главные козыри здесь – возможность разместить в салоне семь человек и гибко менять внутреннее пространство. Также модель тоже может похвастаться полным приводом и довольно мощным двухлитровым мотором.

Chery Tiggo 8 Pro Max

