Хорошо знакомый «кореец» вернулся на российский рынок с доступной ценой

В РФ возобновили продажи кроссоверов Kia Seltos по цене от 1,6 млн рублей

Kia Seltos , некогда лидер российских продаж, теперь массово возвращается на рынок, но уже из Китая. Цены на него, что интересно, остались на удивление доступными. Самый выгодный вариант нашелся у частного продавца во Владивостоке: за новый кроссовер в комплектации Deluxe просят 1 622 000 рублей. Машина уже в наличии и готова к передаче.

Чаще всего эти кроссоверы привозят под заказ, и тут цена зависит от города. Та же версия Comfort, но уже на заказ, обойдется примерно в 1,65 млн рублей во Владивостоке. В других регионах цифры заметно выше: от 1,74 млн в Красноярске и 1,75 млн в Самаре до 2,1 млн в Москве. В Перми, Ижевске или Казани заявленный минимум и вовсе приближается к 2 миллионам.

Если ждать не хочется, можно купить машину из наличия. Правда, дешевле 1,9 миллиона рублей автомобиль в этом случае не найти – такой экземпляр в базе продают в Иркутске. В Набережных Челнах готовые автомобили стоят от 2,25 млн, в Нижнем Новгороде и Уфе – от 2,3 млн. В Москве, где обычно предлагают топовые комплектации, ценник начинается от 2,8 миллиона рублей. Всего на рынке сейчас несколько сотен новых Seltos .

Технически все привозные китайские Seltos унифицированы. Под капотом – один и тот же атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 115 лошадиных сил. С ним работает вариатор, а привод предлагается исключительно передний.

