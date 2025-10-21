Надежный «кореец» вернулся на российский рынок по доступной цене

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia Seltos по цене от 1,6 млн рублей

Компактный кроссовер Kia Seltos, который продолжали выпускать на заводе «Автотор» до прошлого года в небольших количествах, теперь поставляется в Россию по альтернативным схемам.

Цены остались на прежнем уровне, начиная с 1 597 000 рублей в Красноярске, где предлагается кроссовер с 1,5-литровым 115-сильным атмосферным двигателем и вариатором.

В базовую комплектацию входят мультируль с пластиковым ободом, цифровая «приборка», мультимедийная система, климат-контроль, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз и литые диски.

Kia Seltos

В Владивостоке такой же кроссовер под заказ стоит от 1 800 000 рублей, в Новосибирске – 1 910 000 рублей, в Тюмени – 1 950 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Кемерово – 1 990 000 и 2 080 000 рублей соответственно. Заказать новые Seltos можно также в Перми, Краснодаре, Москве, Чебоксарах, Воронеже, Волгограде, Самаре, Сочи и других городах России.

Цены на автомобили из наличия несколько выше. Например, в Самаре предложен растаможенный кроссовер Deluxe Edition за 2 090 000 рублей, оснащение которого включает панорамную крышу с люком, кожаный салон, климат-контроль, камеру заднего вида, датчики света и дождя, систему распознавания дорожных знаков, круиз-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Интерьер Kia Seltos

Аналогичный Seltos можно купить за 2 100 000 рублей в Воронеже, за 2 130 000 рублей – в Набережных Челнах, за 2 150 000 рублей – в Оренбурге, а в Казани и Сочи – за 2 190 000 и 2 250 000 рублей соответственно.

Все эти автомобили оснащены 115-сильным атмосферным двигателем и вариатором. Есть также версии с 2,0-литровым 149-сильным двигателем и той же коробкой передач, которые под заказ стоят от 2 100 000 рублей, а из наличия – примерно от 2 800 000 рублей.

