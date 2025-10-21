#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Надежный «кореец» вернулся на российский рынок по доступной цене

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Kia Seltos по цене от 1,6 млн рублей

Компактный кроссовер Kia Seltos, который продолжали выпускать на заводе «Автотор» до прошлого года в небольших количествах, теперь поставляется в Россию по альтернативным схемам.

Цены остались на прежнем уровне, начиная с 1 597 000 рублей в Красноярске, где предлагается кроссовер с 1,5-литровым 115-сильным атмосферным двигателем и вариатором.

В базовую комплектацию входят мультируль с пластиковым ободом, цифровая «приборка», мультимедийная система, климат-контроль, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз и литые диски.

Kia Seltos
Kia Seltos

В Владивостоке такой же кроссовер под заказ стоит от 1 800 000 рублей, в Новосибирске – 1 910 000 рублей, в Тюмени – 1 950 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Кемерово – 1 990 000 и 2 080 000 рублей соответственно. Заказать новые Seltos можно также в Перми, Краснодаре, Москве, Чебоксарах, Воронеже, Волгограде, Самаре, Сочи и других городах России.

Цены на автомобили из наличия несколько выше. Например, в Самаре предложен растаможенный кроссовер Deluxe Edition за 2 090 000 рублей, оснащение которого включает панорамную крышу с люком, кожаный салон, климат-контроль, камеру заднего вида, датчики света и дождя, систему распознавания дорожных знаков, круиз-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Интерьер Kia Seltos
Интерьер Kia Seltos

Аналогичный Seltos можно купить за 2 100 000 рублей в Воронеже, за 2 130 000 рублей – в Набережных Челнах, за 2 150 000 рублей – в Оренбурге, а в Казани и Сочи – за 2 190 000 и 2 250 000 рублей соответственно.

Все эти автомобили оснащены 115-сильным атмосферным двигателем и вариатором. Есть также версии с 2,0-литровым 149-сильным двигателем и той же коробкой передач, которые под заказ стоят от 2 100 000 рублей, а из наличия – примерно от 2 800 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какой российский кроссовер включили в программу льготного кредитования.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 4401
21.10.2025 
Фото:Kia
