Tiguan и Passat под ударом: на Volkswagen подали в суд

В США владельцы Volkswagen подали в суд на концерн из-за «масложора»

В США подан новый коллективный иск против концерна Volkswagen . Владельцы автомобилей с широко распространенным 2,0-литровым турбодвигателем EA888 обвиняют производителя в чрезмерном расходе масла, который может приводить к серьезным поломкам.

Иск зарегистрирован в суде Нью-Джерси и охватывает модели 2018–2026 годов выпуска. В списке оказались популярные на американском рынке машины: Volkswagen Tiguan, Atlas, Passat, Jetta GLI, а также «родственные» Audi Q3, Q5 и Q7.

В чем суть претензий?

Истцы утверждают, что корень проблемы в дефектных поршневых кольцах. Из-за их неисправности излишки моторного масла попадают в камеры сгорания. Это ведет к образованию нагара, который, в свою очередь, может заклинить клапан системы вентиляции картера (PCV). В результате внутри двигателя растет давление, и начинают течь сальники и прокладки.

На этом цепная реакция не заканчивается. По мнению заявителей, среди последствий разрушение пластиковых масляных поддонов, протечки клапанных крышек, выход из строя свечей зажигания.

Перспективы иска

Однако даже успешное разбирательство не гарантирует владельцам компенсации. Год назад аналогичный иск по поводу тех же моторов EA888 был отклонен. Судья в Алабаме посчитал, что истица не смогла убедительно доказать, что ее автомобиль стал непригоден для эксплуатации из-за «масложора».

