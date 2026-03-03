Volkswagen может лишиться своих главных внедорожных хитов в России

Николай Иванов: полноприводных Volkswagen в РФ хватит всего на месяц

Российские дилеры бьют тревогу: популярные полноприводные модели Volkswagen, которые ввозились по параллельному импорту, оказались под угрозой полного исчезновения.

Как сообщил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, причиной стали не только логистические сложности, но и отсутствие лицензии на экспорт автомобилей из Китая, где базируется основное производство бренда для неевропейских рынков.

Ситуация осложняется тревожными слухами о возможном закрытии самого завода Volkswagen в КНР, которые активно циркулируют в профессиональной среде. Даже если производство удастся сохранить, проблемой остается разрешительная документация.

На данный момент лицензия на вывоз машин отсутствует, а переговоры о ее получении затягиваются.

По словам эксперта, все полноприводные версии, которые сейчас можно найти в шоурумах, – это остатки со старых складов. При текущем уровне спроса этих запасов хватит не более чем на месяц, и если новые партии не придут, российский рынок может лишиться не только отдельных моделей, но и практически всей марки Volkswagen в премиальном сегменте.

На этом тревожном фоне предложения «параллельных» дилеров смещаются в сторону более доступных переднеприводных версий. Например, недавно на рынке появился компактный кроссовер Volkswagen T-Cross.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Sipa USA/ТАСС
03.03.2026 
