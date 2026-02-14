#
Volkswagen «пересадит» свои машины на китайскую платформу ради экономии

К 2030 году новые Volkswagen для рынка КНР будут созданы на основе платформы CEA

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen, известный своими инновациями и качеством, объявил о значительных планах по расширению своего присутствия на китайском рынке.

В частности, компания планирует, что к 2030 году большинство новых моделей, предназначенных для китайских потребителей, будут созданы на основе модульной платформы CEA. Эта платформа была разработана в сотрудничестве с китайским производителем электромобилей Xpeng, что подчеркивает стремление Volkswagen интегрироваться в быстро развивающийся рынок электрических автомобилей в Китае.

Архитектура CEA обладает универсальностью, так как поддерживает производство различных типов автомобилей, включая бензиновые, гибридные и полностью электрические модели. Это означает, что Volkswagen сможет унифицировать свои производственные процессы, что, в свою очередь, приведет к значительному сокращению затрат на разработку и производство новых автомобилей – до 40%.

Такой подход позволит компании более эффективно реагировать на изменения в спросе и предпочтениях потребителей, а также улучшить свою конкурентоспособность на китайском рынке, который продолжает расти и трансформироваться.

Первым автомобилем, который был создан на базе новой платформы CEA, стал седан под названием ID. Unyx 07. Производство этой модели организовано на заводе Volkswagen Anhui, который частично принадлежит местной компании JAC.

