#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
KGM Torres на ресурсных испытаниях: экватор пройден

Корейский полноприводный кроссовер KGM Torres перешагнул экватор ресурсного теста 12/1, пройдя половину запланированных двадцати тысяч километров.

Обильные снегопады дали повод убедиться в четкости работы полноприводной трансмиссии.

Изначально автомобиль ведет себя как переднеприводный, однако при пробуксовке передних колес через вискомуфту подключаются задние. Для преодоления сложных участков в KGM Torres предусмотрен режим принудительной блокировки, действующий на скорости до 40 км/ч.

Плановое ТО, во время которого были заменены моторное масло, свечи и все фильтры, не выявило неисправностей и избыточный износов деталей. Все системы кроссовера работают в штатном режиме. Признаков повышенного расхода масла двигателя не наблюдается.

Продолжаем испытания — половина пути еще впереди.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10612
05.03.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о KGM (Ssang Yong) Torres

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв