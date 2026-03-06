Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта

Проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни

С 14 марта 2026 года в будние дни для водителей, пользующихся Московским скоростным диаметром, изменится стоимость проезда.

Речь идет о корректировке тарифа на два рубля в периоды особенно интенсивного трафика: утром с 7 до 11 и вечером с 16 до 20 часов. В эти пиковые интервалы проезд одного участка обойдется в 15 рублей. Это позволит сохранить поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени.

Нововведение коснется лишь 30% дневного времени по будням, тогда как в остальные часы, а также по выходным и праздникам движение по магистрали остается бесплатным. Сумма за транзитный маршрут, составляющая 950 рублей, сохраняется без изменений.

Плата взимается только в том случае, если и въезд, и выезд с конкретного отрезка пришлись на обозначенные платные промежутки. К примеру, если въехать на участок за несколько минут до начала платного периода, а покинуть его уже после старта, поездка не будет тарифицироваться. Аналогичное правило действует и на завершение платного окна.

Традиционно бесплатный проезд по МСД гарантирован для спецтранспорта: машин оперативных служб, почты, городских служб, коммунальной техники, школьных автобусов, а также такси, имеющих лицензии Москвы или Подмосковья.

Все поездки, совершенные в течение одного дня, суммируются, после чего в течение пяти дней формируется единый счет. Оплатить его можно через проверенные сервисы: на официальном портале msd.mos.ru, в приложении «Парковки России», через портал Госуслуг, в навигационных приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор» и «2ГИС», а также в мобильных приложениях банков, где предварительно указаны данные автомобиля.

Напомним, что МСД связывает десять ключевых вылетных магистралей, улучшая связь между районами Москвы и областью. Продуманные развязки помогают перераспределять потоки, заметно разгружая Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и МКАД. В результате транспортная доступность улучшается для жителей 48 городских районов, где проживает свыше 4,5 млн человек.

