«Соллерс» прокомментировал отсутствие УАЗа в списке машин для такси

Sollers уведомил Минпромторг об отсутствии перспектив УАЗа в такси

Компания «Соллерс» (владелец бренда УАЗ) уведомила Минпромторг о нецелесообразности использования внедорожников Ульяновского автозавода в такси. Соответствующее пояснение было дано 5 марта.

Представители «Соллерс» отметили, что специфика таксомоторных перевозок, как правило, не требует применения уникальных внедорожных качеств, которыми обладают модели УАЗ. В связи с этим автомобили бренда были исключены из перечня машин, соответствующих параметрам закона о локализации для такси.

Основную ставку в сегменте пассажирских перевозок компания делает на свои новые минивэны – Sollers SF1 и SP7. Эти модели, по заявлению производителя, полностью отвечают запросам рынка такси.

Sollers SP7 представляет собой семиместный минивэн, он поступил в продажу в конце ноября 2025 года по цене от 4,99 млн рублей.

Sollers SF1
Sollers SF1

Выпуск Sollers SF1 стартовал в феврале 2026 года. Цена модели начинается от 2,25 млн рублей, продажи запланированы на весну.

Sollers SP7
Sollers SP7

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:Игорь Генералов/ТАСС I Sollers
06.03.2026 
Фото:Игорь Генералов/ТАСС I Sollers
