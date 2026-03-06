#
Названы непростительные ошибки при обкатке новой машины

Эксперт Стрельбицкий перечислил 5 ошибок при обкатке нового автомобиля

Многие современные водители ошибочно считают, что высокие технологии избавили их от необходимости обкатывать новый автомобиль.

Однако, как напоминают специалисты, именно первые тысячи километров определяют будущий ресурс машины.

Директор департамента механического ремонта ГК «Авилон» Вадим Стрельбицкий назвал самые распространенные и «непростительные» просчеты, которых следует избегать в период обкатки.

Пять главных ошибок при обкатке

Агрессивный стиль вождения

Резкие старты и езда на высоких оборотах сразу после покупки мешают плавной притирке деталей двигателя и трансмиссии.

Монотонная езда

Длительное движение с одной и той же скоростью (например, по трассе) создает однотипную нагрузку. В период обкатки важно умеренно варьировать скоростной режим.

Перегруз автомобиля

Поездки с полным салоном пассажиров или максимально загруженным багажником создают избыточное давление на еще не приработавшуюся подвеску и тормозную систему.

Игнорирование инструкции

Пренебрежение заводскими рекомендациями по ограничению скорости, максимальным оборотам и условиям эксплуатации на первых тысячах километров.

Откладывание первого ТО

Даже если машина не подает тревожных сигналов, своевременная диагностика необходима, чтобы убедиться, что обкатка проходит правильно.

Комментарий эксперта

Вадим Стрельбицкий,директор департамента механического ремонта ГК «Авилон»:

– Важен первый период до 3 тысяч километров, именно в это время узлы и агрегаты притираются друг к другу, от темпа нагрузки зависит их дальнейший ресурс.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:freepik / diana.grytsku
06.03.2026 
Фото:freepik / diana.grytsku
