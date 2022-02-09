Обкатка нужна любому автомобилю? Спросили автопроизводителей

Купили новый автомобиль и сразу едем «на всю катушку» — или все-таки «на цыпочках»? Масло в первый раз когда менять? А как после капремонта двигателя? Ответили на все вопросы.

Неприятный момент в жизни нового автомобиля — погрузка его на автовоз. Особенно на верхний уровень. Перегонщики с вашей будущей машиной церемониться не будут, а потому могут хорошо «дать гари» непрогретому двигателю, для которого это первые минуты жизни. А потом такие «неудачные машины» страдают от масложора и раньше других попадают на капиталку...

Все машины забираются на автовоз своим ходом. Двигателю может быть несладко.

В обкатке прежде всего нуждается двигатель автомобиля.

Что трется?

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Современный двигатель внутреннего сгорания содержит множество пар трения. Подшипники коленчатого и распределительных валов, поршневые пальцы, кулачки и толкатели привода клапанов, цепь и башмаки привода ГРМ и даже сам масляный насос смазываются моторным маслом. Где под давлением, где разбрызгиванием, но везде масло снижает трение и защищает от износа поверхности, нагретые в предельных условиях до 100 °C или немного больше. Но есть пары трения, которые работают в условиях намного более высоких температур. Это «поршень — поверхность цилиндра» и «поршневые кольца — поверхность цилиндра».

Реально в обкатке нуждаются поршневые кольца . Это единственная пара трения, где только за счет прижима одной поверхности к другой и выполняется главная функция — герметизация зазора между поршнем и цилиндром. Главная, хотя и не единственная. Еще поршневые кольца должны обеспечивать отвод тепла от поршня.

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Днище поршня, соприкасаясь с раскаленными газами, нагревается до 350 °C. До 50–60% тепла здесь отводят поршневые кольца. Если бы не они, перегретый поршень потерял бы прочность и спровоцировал калильное зажигание. При этом сами кольца, хотя выполнены из более тугоплавких материалов, чем алюминиевый поршень, перегреваться не должны.

Первым делом тепло отдает верхнее компрессионное кольцо. Оно на современных двигателях выполнено из стали. Второе компрессионное кольцо чаще чугунное. Маслосъемное кольцо (коробчатое или наборное) в теплоотводе играет небольшую роль.

Только хорошо притертые кольца начинают плотно контактировать с цилиндром и только так они способны хорошо отдавать тепло. Пока не приработаны — теплоотвод плохой! И такие, не приработанные, кольца можно перегреть, сжечь. Они потеряют упругость и не смогут плотно прилегать к стенке цилиндра.

Современный микропрофиль стенки цилиндров, полученный плосковершинным хонингованием, когда в канавках присутствует масло, способствует ускорению обкатки.

Что получается при перегреве?

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Плохое уплотнение компрессионных колец приводит к прорыву газов к маслосъемным кольцам. Теперь и они перегреваются, масло на них закоксовывается. Масляная пленка перестает нормально удаляться со стенок цилиндров и — здравствуй, масложор!

На сожженных кольцах больше рабочих газов будет прорываться «мимо» поршня — в цилиндре останется меньше давления. Мощность упадет, а для компенсации этого придется подавать больше топливовоздушной смеси: растет расход топлива.

Процентное соотношение передачи тепла от днища поршня к цилиндру через кольца.

Как быть?

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Нужно плавной и неспешной ездой в течение первой тысячи километров пробега притирать компрессионные кольца к поверхности цилиндров.

Конечно, сегодня обкатку упрощают и убыстряют современные технологии производства колец и цилиндров. Поверхность цилиндров обрабатывают методом плосковершинного хонингования: кольцам почти не приходится стачивать «лишние» микровыступы, это сделано ещё на станке.

Варианты профиля компрессионного кольца: 1 — минутное; 2 — минутное с внутренней нижней фаской; 3 — минутное с внутренним нижним углом; 4 — скребковое; 5 — скребковое минутное; 6 — с внутренней фаской; 7 — цилиндрическое;8 — с внутренним углом.

Первое компрессионное кольцо часто имеет наружную поверхность, на которой будто нарезана очень мелкая резьба. Эти мельчайшие канавки облегчают и ускоряют приработку кольца. А еще его покрывают мягкими приработочными сплавами.

Второе компрессионное кольцо имеет наружную поверхность в виде едва заметного конуса — это так называемое минутное кольцо, потому что угол наклона образующей конуса составляет не градусы, а минуты. Такая форма тоже облегчает приработку. На внутренней поверхности кольца в месте перехода к верхней плоскости выполняют фаску. Под действием сил трения о стенку цилиндра такое кольцо выворачивает на очень малый угол, что облегчает притирку.

Кольца старых двигателей, не имевших всех этих усовершенствований, нуждались в более длительной обкатке: до 5000–8000 км пробега.

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