Эта отметка в правах стоит дорого — не попадитесь!

Переверните права обратной стороной – если у вас открыта категория B, то «автоматом» имеется и B1, но есть важный нюанс.

В России упростят получение водительских прав: подробности

Многие водители даже не замечают пометки напротив категорий, пока не сталкиваются с запретом на управление техникой, отмечает Авто Mail. Меж тем, пометок напротив B1 может быть две: AS (automotive steering) и MS (motorcycle steering). Если вы учились просто «водить легковушку», то у вас стоит первая, и это значит, что вы допускаетесь к управлению только транспортных средств, у которых посадка и руль так называемого автомобильного типа.

То есть – круглая баранка и полноценное сиденье. Ведь в категории B1, куда входят квадрициклы, присутствуют и «почти машины», вроде автоторовского Eonix, и условные «мотороллеры на максималках», ключевым образом отличающиеся от первых именно мотоциклетным рулем и (возможно) сиденьем мотоциклетного типа.

У вас в правах могут быть и обе отметки (AS и MS), это зависит от того, какое обучение вы прошли. Но если стоит лишь первая, помните, что вам запрещено управлять машинами, у которых руль мотоциклетного типа и посадка «верхом». Согласно 12.7 КоАП РФ, нарушение этого запрета – это штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:За рулем
08.03.2026 
