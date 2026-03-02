С 1 марта учиться на права станет сложнее и дороже

В России с 1 марта вступают в силу новые правила обучения на водительские права

С 1 марта в России начали действовать обновленные правила подготовки водителей. Согласно приказу Минпросвещения РФ № 505, вместо старых программ вводятся 47 новых примерных курсов для разных категорий и подкатегорий транспорта. Из них 36 предназначены для переподготовки, еще девять – для первичной профессиональной подготовки, и две программы заточены под повышение квалификации уже действующих водителей.

Причем будущим обладателям прав категории B теперь придется посвятить учебе больше времени. Количество обязательных часов для них вырастет с 38 до 42, что, вероятно, отразится и на общей стоимости обучения.

Правда, есть и послабление в другом: теорию теперь можно изучать частично онлайн. Для этого предусмотрено специальное программное обеспечение, которое будет автоматически фиксировать посещение виртуальных занятий и успеваемость ученика.

Что касается тех, кто метит в дальнобойщики или водители автобусов (категории C и D), а также будущих таксистов, для них открываются новые возможности для практики. Оттачивать навыки им разрешат не только на учебной площадке, но и на территории реальных автопарков, транспортных комбинатов и других профильных организаций. Это должно помочь лучше познакомиться со спецификой будущей работы.

Новый приказ Минпросвещения, утвердивший эти изменения, будет регулировать процесс обучения водителей на протяжении шести лет – вплоть до 1 марта 2032 года.

