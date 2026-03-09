Этот седан популярного бренда никто не покупает — а почему?

«За рулем» объяснил, почему Ford Fiesta Mk6 плохо продается на вторичном рынке

Средняя цена Ford Fiesta Mk6 в возрасте 8-10 лет – 780 тысяч рублей... То есть примерно на четверь дешевле аналогичных Рио или Соляриса!

Феномен этой ладной с виду «европейки» известнейшего бренда исследует в новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев. Он замечает, что ни от одной машины бюджетного сегмента, по большому счету, не ждут выдающихся управляемости, динамики, комфорта, прощают им и быструю коррозию, и склонность к мелким поломкам. Однако на вторичке одни уходят за минуты, а другие висят на классифайдах месяцами...

Потому что у них есть всегда какое-то фамильное «но», а иногда и несколько. Так что же не так с Фиестой?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Не востребован не только хэтчбек Ford Fiesta Mk6, но и седан. У модели не лучшие в классе клиренс (140 мм) и багажник (450 л), и вообще за те же деньги можно найти модель крупнее. Например, Nissan Almera c теми же пробегами стоит дешевле, хотя оснащена она проще.

И основная проблема не в этом. Корень зла – роботизированная коробка PowerShift, она же DPS6, она же Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями, прослывшая у нас убийцей этих самых сцеплений. Это подтверждают и сервисмены: менять узел надо почти так же часто, как тормозные колодки. Плюс отказы управляющего блока.

После модернизаций стало лучше, но ненамного. А поскольку на рынке есть более жизнестойкие модели за ту же цену, Fiesta даже с механической коробкой подолгу ждет покупателей. А с роботом, судя по всему, не меньше полугода.

