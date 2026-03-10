Популярный кроссовер Geely теперь доступен за 1,4 млн рублей: подробности

#
Кроссовер Geely Monjaro, хорошо знакомый российским водителям, обзавелся в Китае новой комплектацией. Версия Changfeng Edition ориентирована на покупателей, которые готовы пожертвовать частью технологий ради экономии.

Этот надежный корейский седан С‑класса от 1,6 млн не уступит «японцам»

Стоимость новинки составляет 124,7 тысячи юаней – это примерно 1,4 миллиона рублей по текущему курсу. Такой привлекательный ценник стал результатом отказа от ряда опций, привычных для топ-версий. В списке исключений оказались проекционный дисплей; функция массажа передних кресел; адаптивный круиз-контроль.

Помимо оснащения, изменилась и техническая начинка автомобиля. Если флагманские версии оснащаются 2-литровым турбомотором мощностью 272 л. с., классическим автоматом и полным приводом, то упрощенная модификация предлагает передний привод, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, двигатель мощностью 218 л. с.

Чтобы стимулировать спрос на новую версию, китайские дилеры Geely запустили специальные финансовые программы. Покупателям доступны кредиты с низкой ставкой на срок до семи лет, а также дополнительные скидки по системе trade-in при обмене старого автомобиля.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.

Источник:  IT Home
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 15
10.03.2026 
Фото:Autohome
