Популярный кроссовер Geely теперь доступен за 1,4 млн рублей: подробности

В Китае стартовали продажи самой доступной версии Geely Monjaro

Кроссовер Geely Monjaro, хорошо знакомый российским водителям, обзавелся в Китае новой комплектацией. Версия Changfeng Edition ориентирована на покупателей, которые готовы пожертвовать частью технологий ради экономии.

Стоимость новинки составляет 124,7 тысячи юаней – это примерно 1,4 миллиона рублей по текущему курсу. Такой привлекательный ценник стал результатом отказа от ряда опций, привычных для топ-версий. В списке исключений оказались проекционный дисплей; функция массажа передних кресел; адаптивный круиз-контроль.

Помимо оснащения, изменилась и техническая начинка автомобиля. Если флагманские версии оснащаются 2-литровым турбомотором мощностью 272 л. с., классическим автоматом и полным приводом, то упрощенная модификация предлагает передний привод, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, двигатель мощностью 218 л. с.

Чтобы стимулировать спрос на новую версию, китайские дилеры Geely запустили специальные финансовые программы. Покупателям доступны кредиты с низкой ставкой на срок до семи лет, а также дополнительные скидки по системе trade-in при обмене старого автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.