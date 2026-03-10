Назван идеальный пробег для покупки подержанной машины

#
Аналитическое агентство «Автостат» провело опрос среди российских автомобилистов и выяснило, какой пробег они считают приемлемым для подержанного автомобиля. В исследовании, прошедшем в телеграм-каналах агентства, приняли участие почти 1,4 тыс. человек.

Оказалось, что большинство покупателей на вторичном рынке настроены весьма консервативно. Главный вывод: 89% опрошенных хотят приобрести автомобиль с пробегом менее 100 000 километров.

Распределение предпочтений выглядит следующим образом. 39% респондентов считают оптимальным пробег от 30 000 до 60 000 км. Еще 25% готовы рассматривать машины с пробегом до 30 000 км. Столько же (25%) согласны на пробег от 60 000 до 100 000 км.

Интересно, что ожидания покупателей и продавцов не всегда совпадают. Согласно данным экспертов, лишь четверть автовладельцев (25%) планируют продать свою машину до достижения ею пробега в 100 000 км.

Автоэксперт Сергей Целиков в своем телеграм-канале отметил, что идеальной точкой равновесия между желаниями продавцов и покупателей является пробег от 50 000 до 60 000 км. При таком пробеге автомобиль еще сохраняет достаточный ресурс, чтобы заинтересовать покупателя, но владелец уже готов расстаться с ним по адекватной цене.

Эксперт также добавил, что продать автомобиль с пробегом выше среднерыночного, безусловно, можно, но продавцу придется быть более сговорчивым в цене и готовым к торгу.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
10.03.2026 
Фото:Depositphotos
