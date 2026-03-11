Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы

«Авито Авто» привел топ-10 популярных машин с пробегом зимой 2025–2026

Сервис «Селект» от «Авито Авто» подвел итоги зимнего сезона на вторичном рынке. Несмотря на общее снижение средних цен, спрос на подержанные машины заметно вырос: количество запросов увеличилось на 38% по сравнению с прошлой зимой, а средняя стоимость автомобиля снизилась на 5,9% – до 1,5 млн рублей.

В десятку наиболее востребованных автомобилей с пробегом вошли:

Lada Vesta – 1 030 000 ₽

Kia Rio – 1 079 000 ₽

Hyundai Solaris – 1 112 414 ₽

Renault Duster – 1 149 000 ₽

Volkswagen Polo – 1 200 000 ₽

Volkswagen Tiguan – 1 675 000 ₽

Hyundai Creta – 1 690 000 ₽

Kia Sportage – 1 740 000 ₽

Toyota RAV4 – 2 195 000 ₽

Toyota Camry – 2 270 000 ₽

Среди марок лидировали Kia, Toyota, Hyundai, Lada, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Особенно заметно вырос спрос на некоторые модели и бренды. Так, в два раза увеличилась популярность Land Rover, BMW X6 и Hyundai Tucson. Более чем на 50% вырос интерес к Nissan (+55%), Haval (+55%), Hyundai (+53,4%) и Mercedes-Benz (+51,4%).

Среди конкретных моделей сильный рост показали Nissan X‑Trail (+85,5%), Kia Sorento (+84%), Kia K5 (+81,5%) и Nissan Qashqai (+76,9%).

Средняя цена подержанного авто сильнее всего различается по регионам. Самые доступные машины – в Саратовской области (1 199 000 ₽), Пермском крае (1 290 000 ₽) и Астраханской области (1 329 000 ₽). Самый дорогой регион – Ленинградская область, где средний ценник достигает 6,9 млн рублей (вероятно, за счет премиальных моделей).

Некоторые модели серьезно потеряли в цене за год. Например, Toyota Land Cruiser упал в цене на 33,9% (до 4,4 млн ₽), Hyundai Santa Fe подешевел на 23,3% (до 1,9 млн ₽), Volkswagen Touareg стал доступнее на 21,4% (2,1 млн ₽), Toyota Land Cruiser Prado – на 21,3% (3,1 млн ₽).

