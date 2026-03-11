Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
Сервис «Селект» от «Авито Авто» подвел итоги зимнего сезона на вторичном рынке. Несмотря на общее снижение средних цен, спрос на подержанные машины заметно вырос: количество запросов увеличилось на 38% по сравнению с прошлой зимой, а средняя стоимость автомобиля снизилась на 5,9% – до 1,5 млн рублей.
В десятку наиболее востребованных автомобилей с пробегом вошли:
- Lada Vesta – 1 030 000 ₽
- Kia Rio – 1 079 000 ₽
- Hyundai Solaris – 1 112 414 ₽
- Renault Duster – 1 149 000 ₽
- Volkswagen Polo – 1 200 000 ₽
- Volkswagen Tiguan – 1 675 000 ₽
- Hyundai Creta – 1 690 000 ₽
- Kia Sportage – 1 740 000 ₽
- Toyota RAV4 – 2 195 000 ₽
- Toyota Camry – 2 270 000 ₽
Среди марок лидировали Kia, Toyota, Hyundai, Lada, Volkswagen и Mercedes-Benz.
Особенно заметно вырос спрос на некоторые модели и бренды. Так, в два раза увеличилась популярность Land Rover, BMW X6 и Hyundai Tucson. Более чем на 50% вырос интерес к Nissan (+55%), Haval (+55%), Hyundai (+53,4%) и Mercedes-Benz (+51,4%).
Среди конкретных моделей сильный рост показали Nissan X‑Trail (+85,5%), Kia Sorento (+84%), Kia K5 (+81,5%) и Nissan Qashqai (+76,9%).
Средняя цена подержанного авто сильнее всего различается по регионам. Самые доступные машины – в Саратовской области (1 199 000 ₽), Пермском крае (1 290 000 ₽) и Астраханской области (1 329 000 ₽). Самый дорогой регион – Ленинградская область, где средний ценник достигает 6,9 млн рублей (вероятно, за счет премиальных моделей).
Некоторые модели серьезно потеряли в цене за год. Например, Toyota Land Cruiser упал в цене на 33,9% (до 4,4 млн ₽), Hyundai Santa Fe подешевел на 23,3% (до 1,9 млн ₽), Volkswagen Touareg стал доступнее на 21,4% (2,1 млн ₽), Toyota Land Cruiser Prado – на 21,3% (3,1 млн ₽).
Ранее «За рулем» сообщал , когда менять шины весной 2026 года.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм