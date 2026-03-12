В России появится новый товарный знак Lada Business

АВТОВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Business

Автоконцерн АВТОВАЗ продолжает расширять портфель интеллектуальной собственности.

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС, Роспатент) появились сведения о подаче заявки на регистрацию товарного знака Lada Business.

Согласно опубликованным данным, обозначение выполнено в серо-оранжевой цветовой гамме. Заявка охватывает широкий спектр классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Помимо непосредственно автомобилей, запчастей и аксессуаров, знак может использоваться в таких сферах, как помощь в управлении бизнесом, демонстрация товаров, реклама, кредитные агентства, страхование, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, аренда автомобилей, транспортные услуги.

Это не единственная недавняя активность компании в области регистрации новых брендов. Ранее в марте государственную регистрацию прошел товарный знак Lada Parus. Заявка на него, как и на другие названия (Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Yarus и Lada Yashma), была подана в Роспатент еще в начале 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.