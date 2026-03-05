В России официально зарегистрирован товарный знак Lada Parus

АВТОВАЗ запатентовал новый товарный знак Lada Parus

В базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилась запись о регистрации нового бренда Lada Parus.

Заявка на него была подана еще в начале 2025 года. Хотя имя заявителя в документах не раскрывается (это разрешено действующим постановлением правительства), косвенным указанием на АВТОВАЗ служит адрес для корреспонденции – он находится в непосредственной близости от научно-технического центра предприятия в Тольятти.

Название защищено сразу по нескольким классам международной классификации. Это позволяет использовать его не только для самих автомобилей, но и для широкого спектра сопутствующих товаров и услуг, включая игрушечные модели, а также ремонт и техобслуживание машин.

Интересно, что Парус – не единственное название, которое компания намерена закрепить за собой. Вместе с ним на регистрацию подавались варианты Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Yarus и Lada Yashma.

