В Geely ответили на сообщения о прекращении продаж своего кроссовера в России

Компания Geely опровергла сообщения о прекращении поставок Okavango в РФ

Китайская компания Geely выступила с официальным заявлением, развеявшим появившуюся ранее информацию о прекращении поставок модели Okavango в Россию. В пресс-службе ООО «Джили Моторс» подтвердили, что продажи семиместного кроссовера продолжатся в прежнем режиме.

Geely Okavango
Geely Okavango

«ООО «Джили Моторс» продолжает поставки и продажи модели Geely Okavango в России. Модель пользуется устойчивым спросом в сегменте 7-местных кроссоверов» , – подчеркнули в компании.

Напомним, ранее в СМИ, в частности в «Российской газете», появилась информация со ссылкой на источники в дилерском сообществе о том, что поставки Okavango могут быть прекращены из-за невысоких, по мнению собеседников, продаж.

Интерьер Geely Okavango
Интерьер Geely Okavango

Geely Okavango вышел на российский рынок в начале 2024 года. Этот кроссовер с компоновкой салона 2+3+2 относится к сегменту D-SUV и по габаритам превосходит популярную модель Monjaro. На рынке он позиционируется как один из альтернативных вариантов для тех, кто ранее рассматривал крупные внедорожники вроде Volkswagen Terramont или Hyundai Palisade. Осенью 2024 года модель прошла обновление, получив дополнительное оборудование и расширенные системы безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал , что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Geely
12.03.2026 
Фото:Geely
