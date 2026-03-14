Иранский конфликт грозит обрушить спрос на автомобили по всему миру

Volkswagen и Volvo: конфликт на Ближнем Востоке угрожает спросу на машины

Руководители крупнейших автоконцернов Volkswagen и Volvo выразили обеспокоенность тем, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна спровоцировать падение спроса на автомобили по всему миру. Это происходит в момент, когда отрасль и так переживает непростые времена из-за торговых пошлин, спада продаж в Китае и нестабильного перехода на электромобили.

Мартин Сандер, курирующий продажи легковых автомобилей Volkswagen, констатирует ухудшение потребительских настроений на многих рынках. По его словам, бизнес концерна на Ближнем Востоке практически остановился, хотя цепочки поставок пока не затронуты.

«У нас и так было много неуверенности среди потребителей, и сейчас это добавляет еще один повод для беспокойства», – цитирует Сандера издание.

В Volvo разделяют эти опасения. Управляющий директор британского подразделения компании Николь Мелилло Шоу подчеркнула, что главный риск – это неопределенность. Если покупатели начнут беспокоиться о росте стоимости жизни, они отложат покупку нового автомобиля.

Однако не все производители настроены столь пессимистично. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что на данный момент компания не фиксирует сбоев ни в производстве, ни в продажах. Он напомнил, что за последние годы индустрия научилась справляться с кризисами – от пандемии до дефицита полупроводников и энергетических проблем, – и готова реагировать на новые вызовы.

Ситуация осложняется тем, что автопроизводители уже борются с падением прибыли из-за пошлин, введенных администрацией США, и завоевывают покупателей в Европе на фоне растущей конкуренции с доступными китайскими электромобилями.

