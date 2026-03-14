Когда автомобили с «механикой» полностью исчезнут с рынка? Мнение эксперта

Эксперт Корнев рассказал о перспективах автомобилей с МКП на рынке

В последние годы автоматические коробки передач все больше вытесняют «механику» с рынка.

Действительно, автомат намного удобнее, особенно в городской среде, а современные роботизированные коробки «листают» передачи настолько быстро, что это преимущество «механики» больше неактуально.

Однако полное исчезновение с рынка «механике» не грозит. Эксперт Александр Корнев рассказал, на каких машинах МКП – это необходимость, и не только из-за более низкой цены, а также какое будущее ожидает этот тип коробки передач.

Комментарий эксперта

Александр Корнев , руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Все достоинства автоматической трансмиссии у нас распробовали относительно недавно. Случилось это в середине «десятых», когда доля продаж новых автомобилей с АКПП впервые перевалила за половину. В 2025 году машины с «автоматом» составили уже 70% рынка. Примерно столько же двухпедальных автомобилей в Европе, а в США это почти все машины.

Механические коробки остаются на серьезных внедорожниках и некоторых спортивных машинах, то есть, когда в них есть особая необходимость. Плюс сюда же отнесем коммерческий транспорт.

Российский рынок активно заполняется китайским автопромом с автоматическими трансмиссиями, для которых «механика» – исключительная редкость. В то же время МКПП остается основным вариантом для бестселлеров Lada. В эконом-сегменте продолжают выбирать «механику» за меньшую стоимость покупки и ремонта, когда главная задача уместиться в определенный бюджет. Зная это, сами производители не торопятся убирать МКПП из списка доступных.

За границей механику также выбирает за цену, а еще за экологичность. В ближайшее десятилетие «механика» останется нишевым продуктом, объяснить которую можно будет только минимальной ценой на рынке или исключительной необходимостью, как в случае со спортивными машинами или, например, LCV. В России и в целом на всех развитых рынках привычки массового покупателя перестроились под автомат, который перестал быть дорогой и ненужной опцией. Теперь это почти данность.