Сборку популярного внедорожника локализуют в России

Great Wall и «Автотор» заключили соглашение о сборке внедорожников Tank 300

Внедорожники популярной марки Tank начнут собирать на территории России.

Калининградский завод «Автотор» заключил с китайской компанией Great Wall Motor (GWM) соглашение о сборке популярных в России внедорожников Tank 300. До настоящего момента эта модель поставляется в РФ напрямую из Китая. Локализованные же машины должны появиться во II квартале 2026 года – в эти сроки «Автотор» приступит в производству машин. Продаваться эти машину будут так же – через официальную дилерскую сеть Tank в РФ.

Tank 300

Сообщается, что каждый внедорожник, покидающий конвейер «Автотора», будет проверяться по стандартам качества GWM. На все машины распространяются заводская гарантия и полный комплекс мер заводской поддержки.

Комплектации останутся прежними – Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум. Доступно пять цветов кузова, и салон в двух вариантах цвета, черный и черно-красный. Под капотом – «прописанный» для РФ 2.0 турбо на 218 л.с. (в китайской версии значилось 220 л.с.) и 380 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП. Сохранится и адаптация: актикор и полный зимний пакет.