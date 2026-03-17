В РФ изменились цены на седан, кроссовер и внедорожник калининградской сборки

Марка BAIC подняла цены на три модели в России на 61-150 тысяч рублей

Компания BAIC скорректировала цены на седан U5 Plus, кроссовер X55 и рамный внедорожник BJ60, которые выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Повышение составило от 61 до 150 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Седан BAIC U5 Plus

Самая доступная модель бренда прибавила в цене 61 тысячу рублей в обеих комплектациях (Люкс и Престиж). Теперь автомобили 2025 года выпуска стоят 2,38 и 2,48 миллиона рублей соответственно. Напомним, все седаны оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем (105 л. с.) и вариатором.

Кроссовер BAIC X55

У этой модели из гаммы исчезла базовая версия Comfort, стоившая 2,5 миллиона рублей. Оставшиеся комплектации Люкс и Престиж подорожали на 100 и 150 тысяч рублей. Их новая стоимость – 2,7 и 2,85 миллиона рублей. Кроссовер комплектуется 1,5-литровым турбомотором (177 л. с.) и 7-ступенчатым роботом, привод – только передний.

Внедорожник BAIC BJ60

Полноразмерный рамный внедорожник в единственной комплектации Эксклюзив вырос в цене на 100 тысяч рублей, достигнув отметки 5,89 миллиона рублей. Под капотом у него установлен 2,0-литровый турбодизель (163 л. с.), работающий с 8-ступенчатым автоматом и 10-киловаттным стартер-генератором (технология «мягкого гибрида»).

