Что делать, если ДТП перегородило дорогу: ответ юриста

Автоюрист Воропаев рассказал о безопасном способе объехать ДТП на дороге

Если авария полностью перекрыла движение, у водителей есть два основных варианта объезда, но один из них значительно безопаснее и дешевле с точки зрения штрафов. Такой совет дал автоюрист Лев Воропаев.

Эксперт рекомендует по возможности использовать для объезда выделенную полосу для общественного транспорта.

« С точки зрения безопасности проезд по выделенной полосе– предпочтительный вариант. Такие случаи бывают часто, и суды обычно прекращают дела, если докажут, что проехать иначе было нельзя»,– отметил Лев Воропаев.

Выезд на встречную полосу Воропаев называет самым рискованным маневром. Прибегать к нему допустимо только в самом крайнем случае, когда все остальные пути объезда препятствия отсутствуют или технически недоступны.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.