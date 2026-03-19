Что делать, если ДТП перегородило дорогу: ответ юриста
Автоюрист Воропаев рассказал о безопасном способе объехать ДТП на дороге
Если авария полностью перекрыла движение, у водителей есть два основных варианта объезда, но один из них значительно безопаснее и дешевле с точки зрения штрафов. Такой совет дал автоюрист Лев Воропаев.
Эксперт рекомендует по возможности использовать для объезда выделенную полосу для общественного транспорта.
« С точки зрения безопасности проезд по выделенной полосе– предпочтительный вариант. Такие случаи бывают часто, и суды обычно прекращают дела, если докажут, что проехать иначе было нельзя»,– отметил Лев Воропаев.
Выезд на встречную полосу Воропаев называет самым рискованным маневром. Прибегать к нему допустимо только в самом крайнем случае, когда все остальные пути объезда препятствия отсутствуют или технически недоступны.
Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.
Источник: Motor
Фото:Depositphotos
19
19.03.2026
