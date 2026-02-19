Названы самые аварийные автомобили в 2026 году

«Ингосстрах»: чаще всего в ДТП зимой 2026 года попадали авто марок Toyota, Kia и Lada

Мощные снегопады, накрывшие Россию в начале 2026 года, закономерно отразились на дорожной обстановке. Официальную статистику аварийности МВД пока не публиковало, но крупнейшие страховщики поделились своими данными, которые рисуют неоднозначную картину.

Динамика аварийности по данным страховщиков

Рост числа обращений зафиксировали в «Зетта Страховании» и «РЕСО-Гарантии». По словам их представителей Елены Хахулиной и Павла Яковлева, за январь и первую половину февраля 2026 года количество ДТП выросло примерно на 15%. Яковлев объяснил это двумя факторами: общим увеличением числа застрахованных машин и возросшей частотой самих страховых случаев.

Впрочем, другие компании не увидели ничего экстраординарного. В «МАКС» отметили лишь небольшой сезонный рост, а в «Ренессанс Страховании» и вовсе заявили, что частота аварий в январе осталась на уровне прошлого года.

Какие марки чаще всего попадают в ДТП

Статистика по самым «популярным» по числу аварий маркам сильно разнится от компании к компании. К примеру, в «Ингосстрахе» зимой 2026-го чаще всего фигурировали Toyota (10,3% случаев), затем с одинаковым результатом шли Kia и Lada (по 8,5%), а следом – Hyundai и Nissan. Среди моделей лидировали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta. Совсем другую картину показывают данные «РЕСО-Гарантии»: там в антирейтинге преобладают китайские марки Haval, Geely и Chery, а также ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Китайские автомобили действительно часто возглавляют списки. В «Зетта Страховании» чаще других бились Changan и Chery. В СК «Ренессанс» составили подробный топ-10 моделей. Его возглавил седан Chery Arrizo 8, за ним следуют Omoda S5 и Belgee X70. Вошли в этот перечень и коммерческие модели, вроде Hyundai Porter или Mercedes-Benz Sprinter, что, по словам вице-президента компании Сергея Демидова, связано с их интенсивной эксплуатацией. В «МАКС» также подтвердили лидерство китайских и российских марок, не уточняя конкретные бренды.

Доля отечественных и импортных машин

Интересные данные привели в «Согласии». Там, как и годом ранее, больше всего страховых случаев – свыше четверти – пришлось на автомобили Lada. Из иномарок примерно по 20% занимают китайские и японские марки, на корейские (Hyundai и Kia) приходится 7-8%, а на европейские – 15-17%.

