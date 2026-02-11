#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

На дорогах скоро появятся новые беспилотные такси на базе автомобилей Toyota

Pony AI запустила серийное производство роботакси на базе Toyota bZ4X

Китайская компания Pony AI приступила к серийному выпуску беспилотных такси, созданных на основе электромобиля Toyota bZ4X. Разработка велась совместно с японским автогигантом.

Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

Крупнейшие города Китая вскоре увидят на улицах эти машины. Планы у разработчика амбициозные: к концу 2026 года парк должен пополниться более чем тысячей таких робомобилей. Причём уже в этом году компания хочет довести общее количество машин в своём беспилотном таксопарке до трёх тысяч.

За автономное движение в этих кроссоверах отвечает система седьмого поколения, или Gen-7. Её ключевые компоненты, что важно, полностью соответствуют строгим стандартам. Но главное – себестоимость этого комплекта оборудования удалось сократить на целых 70% по сравнению с предыдущей версией, что открывает путь к массовости.

Роботакси на базе Toyota bZ4X
Саму линейку роботакси Gen-7, куда входит и bZ4X, Pony AI анонсировала ещё в апреле прошлого года. Две другие модели из этой серии начали возить пассажиров за деньги уже в ноябре. Новое поколение машин получило ряд функций для комфорта: автомобиль может автоматически открываться по Bluetooth, слушаться голосовых команд, предлагать музыкальные сервисы и заранее настраивать климат в салоне перед поездкой. Инженеры также доработали алгоритмы, отвечающие за разгон и торможение, - теперь они работают плавнее, чтобы пассажиров меньше укачивало.

Pony AI не новичок в этой сфере. Компания создаёт софт для беспилотников, и сама управляет таксопарком. Её первые испытания сервиса роботакси стартовали в Гуанчжоу ещё в 2018-м. Год спустя услуга BotRide появилась в калифорнийском Ирвайне, а во Фримонте беспилотники компании стали развозить местных чиновников между правительственными зданиями.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:ITHome
11.02.2026 
