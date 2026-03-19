Новые патенты Subaru подогревают слухи о хэтчбеке STI
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
РСА: средняя стоимость автозапчастей в России...

Что грозит за езду на не поставленной на учет машине

Юрист Воропаев рассказал о наказании за управление незарегистрированным авто

Водителям, купившим автомобиль, важно уложиться в десятидневный срок для его постановки на учет. Как разъяснил автоюрист Лев Воропаев, нарушение этого правила грозит серьезными санкциями, особенно если нарушение повторное.

« Если водитель управляет автомобилем, который не поставлен на учет в течение 10 дней после покупки, то ему грозит штраф в размере 500-800 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа составит 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев»,– отметил Лев Воропаев.

При этом, если автовладелец просто пропустил сроки регистрации, но не эксплуатирует транспортное средство, штраф составит от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Воропаев также напомнил стандартный алгоритм действий: удобнее всего подавать заявление на регистрацию через портал «Госуслуги». После этого в назначенное время нужно приехать в подразделение ГАИ для осмотра автомобиля и получения документов и номеров.

Отдельный нюанс – если машине больше четырех лет, перед визитом в ГИБДД потребуется пройти техосмотр.

Источник: ТАСС
Ушакова Ирина
Фото: Depositphotos
19.03.2026 
