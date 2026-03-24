Показатель «безнадежных» автокредитов в России увеличился на 30%

РИА Новости: число плохих автокредитов в России в феврале перевалило за 200 тысяч

За первые два месяца года российский авторынок столкнулся с тревожной тенденцией: все больше заемщиков перестают справляться с выплатами кредитов за машины.

Согласно данным «Скоринг бюро», по итогам февраля количество кредитов на покупку автомобилей, по которым выплаты не вносятся более трех месяцев, впервые в истории превысило психологически значимую отметку в 200 тысяч. По сравнению с февралем прошлого года этот показатель подскочил почти в 1,5 раза, увеличившись на 30%.

Еще более красноречиво выглядит денежный эквивалент проблемы. Объем «плохой» задолженности, то есть той, что находится в зоне просрочки свыше 90 дней, в прошлом месяце также обновил антирекорд, перевалив за 200 млрд рублей. Это сразу на 40,8% больше, чем год назад, и на 6,6% – чем в январе текущего года.

Эксперты отмечают, что нагрузка на кошельки россиян растет на фоне общего увеличения закредитованности. Всего в стране насчитывается порядка 3,4 млн действующих автокредитов, а общая сумма долга населения перед банками за автомобили достигла 3,5 трлн рублей.