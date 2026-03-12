#
Депутаты потребовали разобраться с выставлением счетов за «бесплатные» автокредиты

Афонин: за льготные кредиты на авто россиянам выставили налог на сотни тысяч

В Госдуме бьют тревогу: россияне, которые в период с 2020 по 2024 год воспользовались госпрограммами и взяли автокредиты по символическим ставкам (0–0,01%), теперь получают уведомления с требованием заплатить налог на возникшую, по мнению ФНС, материальную выгоду.

Парламентарии от КПРФ во главе с Юрием Афониным направили обращение руководителю налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой разобраться в ситуации.

Суть претензий налоговиков сводится к тому, что сверхнизкий процент по займу якобы является доходом гражданина.

Однако, как подчеркивают авторы запроса, такие трактовки закона применимы лишь при наличии трудовых отношений или взаимозависимости между банком и заемщиком, а также касаются только договоров 2024 года.

Парламентарии настаивают: люди поддержали автопром в трудные времена, вложив свои деньги в покупку машин, а теперь вынуждены платить десятки и сотни тысяч рублей сверх суммы кредита.

Афонин заявил, что это вопиющая несправедливость и превышение полномочий на местах, призвав главу ФНС лично вмешаться и пресечь практику незаконного доначисления налогов.

Депутаты требуют не только проверки, но и официальных разъяснений, которые прекратили бы «поборы» с обычных граждан.

Источник:  ТАСС
