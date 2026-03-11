Названы самые желанные авто на вторичном рынке, которые покупают в кредит

Pango Cars: чаще всего берут кредиты на Lada, Kia и Hyundai с пробегом

Аналитики сервиса Pango Cars выяснили, на какие подержанные машины россияне предпочитают брать кредиты в банках.

Вопреки санкциям и высокой ключевой ставке спрос на автокредиты не падает, а у покупателей появились явные фавориты.

В феврале 2026 года каждая седьмая сделка по покупке подержанного авто в кредит пришлась на продукцию АВТОВАЗа – модели Lada заняли 15% рынка. За ними с заметным отрывом следуют корейские бренды: Kia досталось 11% кредитных договоров, а Hyundai – 8%. Типичный портрет «кредитного» автомобиля выглядит так: это машина 2017 года выпуска стоимостью около 1,2 млн рублей, на которую банк готов дать заем в среднем под 23,5% годовых на шесть с лишним лет.

Интересно, что основная борьба разворачивается в самом бюджетном сегменте. Больше половины всех сделок (55%) заключено на автомобили дешевле миллиона рублей, причем почти четверть из них – это совсем недорогие варианты – до 500 тысяч. По мнению экспертов, покупатели сейчас ищут золотую середину между ценой и состоянием, выбирая максимально практичные варианты.

Машины дороже 2,5 млн рублей занимают лишь 8% рынка, а «середнячки» ценой от 1 до 2 млн постепенно наращивают долю.

При этом наибольший объем сделок пришелся на машины в возрасте от 10 до 15 лет (31% рынка) и 5-10 лет (30%).