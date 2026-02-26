Терпим дальше: ставка ЦБ и рентабельность автобизнеса не сойдутся еще 2 года

Как сниженная до 15,5% ключевая ставка повлияет на авторынок

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив ее на уровне 15,50% годовых. Это решение принято в условиях продолжающегося возвращения экономики к траектории сбалансированного роста, несмотря на временное ускорение инфляции в январе.

По данным регулятора, рост цен в начале года был вызван преимущественно разовыми факторами, такими как повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, а также коррекция цен на плодоовощную продукцию. Однако устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились, и после исчерпания влияния этих факторов ожидается возобновление снижения инфляции.

Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 4,5–5,5% в 2026 году, с достижением устойчивого уровня около 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее инфляция будет находиться на целевом уровне. Регулятор подчеркивает, что будет внимательно оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, ориентируясь на устойчивость замедления инфляции и динамику инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году, что указывает на сохранение жестких денежно-кредитных условий.

Денежно-кредитные условия смягчились, однако по-прежнему остаются жесткими. Возникает вопрос, как столь небольшое послабление может отразиться на авторынке, и что могут сделать его участники, чтобы с большей долей вероятности дотянуть до светлых дней.

Мнение эксперта

Андрей Романюк, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей «ААА Траксервис», официального дилера MAN, Sinotruk, JAC, Ambertruck, Dongfeng, Тонар:

— Факт понижения ключевой ставки на 0,5 пункта в текущей ситуации не станет решением какой-либо проблемы из стоящих сейчас перед комтрансом. Уровень рентабельности находится ниже. То есть, нужно говорить о понижении где-то на 4-5%. Когда ставка будет в районе 10%, появится смысл брать новые контракты (это произойдет только к концу 2027 года по прогнозу руководителя Центра странового анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития Артура Шарафутдинова – прим. ред.). Но ключевая ставка в районе 10% означает, что ставки по тому же лизингу будут в районе 13-14% плюс страховка и не только. Вот при таких цифрах можно окупать экономику новой машины.

Сводить все проблемы к высокой ключевой ставке, конечно же, нельзя. Есть совокупность факторов, которые привели к текущей непростой ситуации. Во-первых, это общее осложнение коммерческих условий у грузоперевозчиков. Ввиду инфляции, ввиду индексации зарплат, ввиду удорожания многих процессов, появления дополнительных издержек. Все это влияет на решение о покупке техники, потому что никто не хочет работать в убыток.

У крупных компаний есть выход – они могут переориентироваться с новой техники на технику с пробегом, которой достаточно много на вторичном рынке с учетом изъятий у лизинговых компаний. То есть, покупать машины без привязки к лизингу.

Автокредиты в России рухнули до минимума за три года: ОКБ — выдача автокредитов в январе упала на 43% к декабрю.