Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку до 15,5%

Сегодня Банк России на заседании совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 15,5% годовых.

Это уже шестое подряд снижение, которое рынок воспринял как осторожный, но важный сигнал: вслед за решением регулятора кредиты должны начать дешеветь.

Однако что касается авторынка, эксперты призывают не ждать мгновенного бума продаж. Сейчас ставки по займам остаются заградительными для большинства потребителей, а автокредитование по итогам года может просесть на 35–45%. Тем не менее любое смягчение денежно-кредитной политики постепенно делает автозаймы доступнее.

Для того чтобы рынок действительно «разморозился», ключевая ставка должна опуститься до 10–13%, считают специалисты банковского сектора. В этом случае ставки по автокредитам могут упасть до приемлемых 13–15%, а продажи новых машин в 2026 году достигнут 1,5 млн штук.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Для нормального развития авторынка нужно, чтобы ключевая ставка составляла не более 10%. От этого будут «плясать» все другие ставки – автокредитования, субсидирования и т.д.

Что касается субсидирования и нормального функционирования заводов – здесь тоже в идеале ставка (я сейчас говорю о предприятиях автоотрасли) должна быть 7-8%. Тогда бизнес будет работать нормально.

Ну и в целом нынешний разбег между инфляцией, которую декларирует нам Центробанк, и фактической ключевой ставкой – он настолько велик, что вызывает много вопросов. А если инфляция по 2026 году стремится к 5–3,5%, то нормальная ситуация для бизнеса, экономики и развития страны – это когда ключевая ставка равна проценту инфляции плюс 2–3 процентных пункта. Но не с таким разбегом, как сейчас. Что касается нынешних полпроцента – думаю, принципиально на рынок это не повлияет.

Следующее заседание ЦБ, на котором может быть принято новое решение (рынок надеется на дальнейшее снижение), запланировано на 20 марта.

До этого в июне 2025-го впервые за почти три года ключевую ставку снизили до 20%, затем в июле установили на уровне 18%, в сентябре – 17%, в октябре – 16,5%, в декабре – 16%.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»