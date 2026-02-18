#
Автокредиты в России рухнули до минимума за три года

ОКБ: выдача автокредитов в январе упала на 43% к декабрю

Рынок автокредитования в России показал резкое падение в начале года. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе было оформлено всего 59 740 таких займов – на 43% меньше, чем в декабре. Если сравнивать с январем прошлого года, спад тоже заметен – почти 19%. По сути, это худший результат за последние три года.

Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

В денежном выражении объем выдачи автокредитов сократился пропорционально, до 90,05 млрд рублей, хотя в годовом выражении здесь даже есть мизерный плюс в 1%. Интересно, что львиная доля сделок, 64% по количеству и 69% по сумме, пришлась на покупку новых автомобилей.

Средний размер автокредита уже полгода не опускается ниже полутора миллионов рублей. Для новых машин он и вовсе составляет 1,7 млн, а для подержанных – 1,36 млн. За год заемщики стали, в среднем, брать почти на 300 тысяч рублей больше. Параллельно растет и срок кредитования: в январе он достиг 71 месяца, что на семь месяцев дольше, чем год назад.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
18.02.2026 
