Статистика показала, как меняется подход к покупке автомобиля

Россияне все чаще оплачивают новые машины с помощью накоплений, без кредитов

Российский авторынок переживает смену финансовой модели: покупатели все чаще отказываются от заемных средств в пользу личных сбережений.

Согласно свежим данным исследования САППА РОМИР, в 2025 году 61% граждан оплатили покупку нового легкового автомобиля исключительно из собственных накоплений, тогда как годом ранее этот показатель составлял 57%.

Эксперты связывают тенденцию с формированием более консервативной модели поведения – люди хотят минимизировать долговую нагрузку и ищут прозрачных условий, а не просто гонятся за низкими ставками.

Однако единого финансового сценария для всей страны не существует. Например, в Приволжском федеральном округе картина кардинально отличается от общероссийской: здесь 44% автовладельцев в 2025 году оформили кредит прямо в дилерском центре (рост с 37% год назад). В то же время Центральный федеральный округ демонстрирует максимальную финансовую самостоятельность – 73% жителей ЦФО предпочли расплатиться наличными, что значительно выше средних показателей по стране.

Любопытно, что доля кредитов, оформленных вне дилерских центров (напрямую в банках), за год сократилась с 14% до 11%. Это еще раз подтверждает: россияне стали осторожнее и тщательнее взвешивают риски, даже когда речь идет о традиционных банковских продуктах.

Алексеева Елена
Фото:коллаж «За рулем»
18.02.2026 
