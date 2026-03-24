Популярный кроссовер Hyundai в обновленной версии доступен в РФ: называем цены

В РФ возобновили продажи кроссоверов Hyundai ix35 по цене от 3,35 млн рублей

В России вновь появился в продаже новый кроссовер Hyundai ix35, однако речь идет не о модели, которая официально реализовывалась на российском рынке с 2010 по 2015 год, а о версии, выпускавшейся для Китая. Автомобили предлагаются частным автосалоном из Екатеринбурга по цене от 3 350 000 рублей.

Два кроссовера – черного и белого цвета, оба 2023 года выпуска – представлены в одинаковой комплектации GLS Leading. В оснащение входят цифровая приборная панель, медиасистема с 10,4‑дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида с парктрониками, светодиодные фары, климат- и круиз-контроль, кожаный мульти-руль, сиденья с эко-кожей, бесключевой доступ с кнопкой запуска, электронный стояночный тормоз с AutoHold и несколько USB-портов.

По данным продавца, оба автомобиля новые, ранее не регистрировались в России, поэтому покупатель станет первым владельцем в ПТС. К машинам прилагаются салонные коврики. Утилизационный сбор уже уплачен, оформлены СБКТС и электронный ПТС.

Технически китайская версия Hyundai ix35 оснащается 1,4‑литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 140 л. с., который работает в паре с 7‑ступенчатым роботом и передним приводом.

Стоит отметить, что под именем ix35 в России ранее продавалась совсем иная модель. Китайский вариант представляет собой рестайлинговое второе поколение, которое выпускалось на заводе Hyundai в Пекине до 2023 года. После обновления автомобиль получил новый дизайн кузова (длина достигла 4500 мм), крупный вертикальный дисплей мультимедиа и расширенный набор электронных ассистентов.

