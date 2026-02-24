Знакомый кроссовер Hyundai снова можно купить в РФ: сколько он стоит теперь

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Hyundai ix35 по цене от 3,35 млн рублей

В России появился в продаже «другой» Hyundai ix35, одноименный вариант которого был официально представлен на российском рынке с 2010-го по 2015-й год. Два таких кроссовера продает частный автосалон из Екатеринбурга, прося за них по 3 350 000 рублей. Сейчас речь идет о рестайлинговом кроссовере с китайского рынка, который до 2023 года выпускался на заводе Beijing Hyundai в Пекине.

По сути, это уже другой автомобиль. После обновления 2020 года машина заметно подросла – длина кузова достигла 4,5 метров, а в салоне теперь доминирует крупный вертикальный сенсорный экран медиасистемы. Дизайн тоже изменился, плюс добавились новые электронные помощники для водителя.

Технические особенности и комплектация

Оба предложенных кроссовера – 2023 года выпуска, и продавец утверждает, что покупатель станет в ПТС первым владельцем. Заявленная цена в 3 350 000 рублей, по данным объявления, уже включает уплаченный утилизационный сбор и полный пакет документов для регистрации в ГИБДД.

Машины заявлены в топовой комплектации GLS Leading. В нее входит цифровая приборка, 10,4-дюймовый сенсорный экран, камера заднего вида с парктрониками, полный светодиодный оптический блок, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз. Салон отделан экокожей, руль – кожаный и мультифункциональный, доступ в автомобиль и запуск двигателя – бесключевые.

Hyundai ix35

С технической точки зрения кроссоверы идентичны: передний привод, 1,4-литровый турбированный бензиновый мотор T-GDI на 140 лошадиных сил и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Подвеска спереди – типа МакФерсон, сзади – многорычажная.

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.