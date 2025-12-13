#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Летающее такси Vertical Aerospace
13 декабря
В Британии появятся летающие такси
Independent: в 2028 в Лондоне появятся летающие...
Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений
13 декабря
Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений
В Москве камеры с ИИ теперь фиксируют...
Интерьер Honda Vezel
13 декабря
Надежный японский кроссовер снова можно купить в РФ дешевле китайских аналогов
Прием заказов на новый Honda Vezel стартовал в...

В Россию вернулся знакомый кроссовер Hyundai в новой версии и с приятной ценой

Стартовая цена на новый Hyundai ix35 в России составляет 3,35 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35, который продавался в России до 2015 года, снова доступен на рынке. Теперь покупатели могут приобрести новую модель, производимую в Китае, в то время как ранее в страну поступали автомобили корейской сборки.

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

На сегодняшний день в продаже лишь две версии – черная и белая, которые предлагает частный автосалон из Екатеринбурга по 3 350 000 рублей каждая.

Данный автомобиль представляет собой рестайлинговый Hyundai ix35 от Beijing Hyundai, совместного предприятия Hyundai и BAIC Motor в Пекине. После обновления в 2020 году кроссовер получил заметно измененный дизайн кузова, которым он отличается длиной 4500 мм, а также обновленный салон с большим вертикальным экраном и новыми электронными помощниками водителя. Однако на конвейере модель не задержалась долго, и в 2023 году её сменил новый кроссовер под названием Mufasa.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Выставленные на продажу автомобили выполнены в комплектации GLS Leading, которая включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида с парктрониками, светодиодные фары, климат-контроль и круиз-контроль, а также многофункциональный руль и сиденья, обитые экокожей.

Интерьер Hyundai ix35
Интерьер Hyundai ix35

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, имеется бесключевой доступ с кнопкой для запуска двигателя и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, а также несколько USB-портов для зарядки устройств.

Под капотом китайского Hyundai ix35 установлен бензиновый турбомотор T-GDI мощностью 140 л.с. объемом 1,4 литра, который работает в паре с семиступенчатой коробкой-роботом. Привод у автомобиля передний, передняя подвеска построена на стойках МакФерсон, а сзади используется многорычажная схема.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 22
13.12.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai ix35

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв