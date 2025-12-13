В Россию вернулся знакомый кроссовер Hyundai в новой версии и с приятной ценой

Стартовая цена на новый Hyundai ix35 в России составляет 3,35 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35, который продавался в России до 2015 года, снова доступен на рынке. Теперь покупатели могут приобрести новую модель, производимую в Китае, в то время как ранее в страну поступали автомобили корейской сборки.

На сегодняшний день в продаже лишь две версии – черная и белая, которые предлагает частный автосалон из Екатеринбурга по 3 350 000 рублей каждая.

Данный автомобиль представляет собой рестайлинговый Hyundai ix35 от Beijing Hyundai, совместного предприятия Hyundai и BAIC Motor в Пекине. После обновления в 2020 году кроссовер получил заметно измененный дизайн кузова, которым он отличается длиной 4500 мм, а также обновленный салон с большим вертикальным экраном и новыми электронными помощниками водителя. Однако на конвейере модель не задержалась долго, и в 2023 году её сменил новый кроссовер под названием Mufasa.

Hyundai ix35

Выставленные на продажу автомобили выполнены в комплектации GLS Leading, которая включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида с парктрониками, светодиодные фары, климат-контроль и круиз-контроль, а также многофункциональный руль и сиденья, обитые экокожей.

Интерьер Hyundai ix35

Кроме того, имеется бесключевой доступ с кнопкой для запуска двигателя и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, а также несколько USB-портов для зарядки устройств.

Под капотом китайского Hyundai ix35 установлен бензиновый турбомотор T-GDI мощностью 140 л.с. объемом 1,4 литра, который работает в паре с семиступенчатой коробкой-роботом. Привод у автомобиля передний, передняя подвеска построена на стойках МакФерсон, а сзади используется многорычажная схема.

