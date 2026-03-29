Как-то смахивает на Defender: Geely показала «улучшенную» копию британской легенды

Внедорожник Geely Zhanjian 700 во многом напоминает Land Rover Defender

Китайский автогигант Geely готовится представить свой новый хардкорный внедорожник, который вызвал бурную реакцию еще до официальной премьеры.

Новинка Geely, получившая название Zhanjian 700 (Чанчэн Сипае), буквально с первого взгляда вызывает чувство дежавю. Перед нами классический силуэт Land Rover Defender, но с фирменными «китайскими» штрихами: прямоугольная оптика с круглыми ходовыми огнями, характерная решетка радиатора с одной планкой (которая у Geely, правда, подсвечивается), а также знакомые вентиляционные проемы на передних крыльях и пластиковый обвес по периметру кузова.

Однако инженеры из Поднебесной не стали слепо копировать каждую деталь. Zhanjian 700 получил более динамичную линию окон, которая приподнимается к задним стойкам, а также контрастную белую крышу и массивный багажник на крыше. Общая эстетика выглядит как современная интерпретация классики с явной оглядкой на конкурента.

Судя по расположению кнопок в салоне, водителя ждет целый арсенал для покорения бездорожья: регулировка дорожного просвета, принудительная блокировка заднего дифференциала и понижающая передача.

Главная интрига кроется под капотом. Geely официально заявляет о «трехмоторной системе полного привода» и «интеллектуальной электрической производительности», намекая на гибридную силовую установку.

Окончательной ясности пока нет, но косвенные детали указывают на гибрид: расположение разъемов по обеим сторонам задних крыльев (один, вероятно, для зарядки, другой – для топливной горловины) говорит о том, что под капотом может поселиться 1,5- или 2,0-литровый бензиновый двигатель в паре с батареей емкостью 70 кВт·ч.

Официальный дебют внедорожника ожидается уже в следующем месяце на пекинском автосалоне Auto China.