Внешность нового Freelander рассекретили в ходе краш-теста

Новый Freelander от Chery и Land Rover прошел краш-тест: модель сняли на фото

Land Rover и Chery совместно представят первую модель под новым брендом Freelander . Накануне премьеры автомобиль прошел краш-тесты, кадры с которых обнародовал портал CarNewsChina.

На снимках машины выглядят поврежденными и скрыты камуфляжем, однако можно разглядеть угловатый кузов, внушительный спойлер на корме, светотехнику с геометрическими формами и лидар на крыше.

Интерьер вседорожника также вызывает интерес. На единственном опубликованном фото салона заметен крупный центральный дисплей с физическими кнопками под ним. Экран протянут вдоль всей передней панели и достигает кромки лобового стекла. Завершают стильный облик круглые дефлекторы вентиляции и трехспицевый руль.

Freelander после краш-тестов
Freelander после краш-тестов
Freelander после краш-тестов
Freelander после краш-тестов
Freelander после краш-тестов
Freelander после краш-тестов

По предварительной информации, новинка получит шестиместный салон и две версии силовых агрегатов – гибридную и полностью электрическую.

Ранее «За рулем» сообщал , что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото: CarNewsChina
Количество просмотров 17
28.03.2026 
Фото:CarNewsChina
