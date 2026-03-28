Внешность нового Freelander рассекретили в ходе краш-теста

Новый Freelander от Chery и Land Rover прошел краш-тест: модель сняли на фото

Land Rover и Chery совместно представят первую модель под новым брендом Freelander . Накануне премьеры автомобиль прошел краш-тесты, кадры с которых обнародовал портал CarNewsChina.

На снимках машины выглядят поврежденными и скрыты камуфляжем, однако можно разглядеть угловатый кузов, внушительный спойлер на корме, светотехнику с геометрическими формами и лидар на крыше.

Интерьер вседорожника также вызывает интерес. На единственном опубликованном фото салона заметен крупный центральный дисплей с физическими кнопками под ним. Экран протянут вдоль всей передней панели и достигает кромки лобового стекла. Завершают стильный облик круглые дефлекторы вентиляции и трехспицевый руль.

По предварительной информации, новинка получит шестиместный салон и две версии силовых агрегатов – гибридную и полностью электрическую.

